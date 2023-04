Elia e quei 55 punti in ricordo della madre scomparsa

Elia Morandotti si nasconde dietro la timidezza dei suoi 18 anni, ma ha compiuto un'impresa davvero eccezionale. In campo con i Santarcangelo Angels, under 19 del campionato d'eccellenza di basket, ha realizzato 55 punti in 28 minuti di gioco, con 10 tiri da tre a segno consecutivi. Numeri incredibili, ancor più se si pensa che il giorno prima aveva perso la mamma, Maura, spirata dopo una lunga malattia. Chi c'era, racconta di uno sguardo rapito, quasi in trance: lei nel cuore, forse anche nella testa, mentre infilava un canestro dopo l'altro.

Elia è figlio di Ricky Morandotti, ex azzurro del basket, quattro scudetti e una coppa dei campioni con la Virtus Bologna. Anche lui, che di imprese ne ha viste tante, riconosce che quella del figlio è straordinaria. Un rapporto strettissimo, quello tra Ricky ed Elia. Nella vita, e anche nello sport. Elia continua a giocare ed allenarsi in A2 con il Rimini. Il sogno, diventare un giocatore professionista.



Nel servizio di Serena Biondini le parole di Elia e Riccardo Morandotti.