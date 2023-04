Esercitazione dei vigili del fuoco alla diga di Mignano

Un operaio ferito all'interno di un pozzo di servizio, un altro bloccato in cima a una gru e un terzo uomo precipitato in un dirupo. Sono tre situazioni simulate per una esercitazione alla diga di Mignano, a Vernasca, nel Piacentino. Tre diverse tecniche di recupero e soccorso sono state testate da squadre di vigili del fuoco.

Nel servizio di Antonio Boschi le interviste a Massimiliano Clini dei vigili del fuoco di Piacenza e Andrea Terret del Consorzio di Bonifica di Piacenza