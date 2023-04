Festa della Liberazione al Pratello di Bologna, fra Resistenza e polemiche

E' una tradizione, a Bologna, che la Festa della Liberazione si celebri non solo in piazza Maggiore con la cerimonia ufficiale, ma anche in via del Pratello. Sul palco - oltre ai canti della Resistenza e a interventi sulla lotta per la libertà del popolo iraniano - la testimonianza dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che costruì un modello di accoglienza per i migranti.

Vietato l’accesso a piazza San Francesco; decisione che ha diviso gli stessi partecipanti. Locali chiusi, come da ordinanza, alle 19:30. Qualche residente ha lamentato una situazione di degrado legata anche alle serate precedenti.

E il tema è tornato a essere motivo di scontro politico in consiglio comunale. “Non è cambiato nulla rispetto all’anno scorso, Bologna è stata ridotta a una latrina a cielo aperto”, scrive il capogruppo di Fratelli d'italia Stefano Cavedagna. La Lega, tramite il portavoce cittadino Giulio Venturi, chiede di contingentare le manifestazioni.

Il servizio di Stefano Galeotti (montaggio di Dario Collina)