Forlimpopoli in apprensione per tre adolescenti scomparse

Hanno 13, 14 e 15 anni. Tre ragazzine di Forlimpopoli, amiche tra loro, sono scomparse da casa tra domenica e lunedì.

La prima a far perdere le sue tracce è stata la 14enne. Uscita domenica sera con un'amica, non ha più fatto rientro a casa.

Le altre due invece hanno salutato i genitori ieri mattina, per andare a scuola, come sempre.

poi però non sono più tornate e si sono persi tutti i contatti.

Le famiglie, preoccupate, hanno sporto denuncia e stanno diffondendo appelli sui social. I carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, sono riusciti a ricostruire in parte i loro spostamenti. Secondo i tabulati dei telefonini, le ragazze hanno raggiunto il bolognese. Non si sa come ci siano arrivate, se in treno, pullman, o accompagnate da conoscenti.



Si continua a lavorare sulle celle telefoniche per cercare di individuarle. Al momento l'ipotesi prevalente, da parte degli inquirenti, è quella di una bravata.

Dalle informazioni raccolte, infatti, non risultano liti in famiglia o altri episodi che potrebbero motivare una fuga o gesti drammatici.

Ma le ore passano, i familiari non riescono a contattare nessuna delle tre ragazze, e la preoccupazione sale.



Il servizio di Serena Biondini.