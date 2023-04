Fuoco e tanto fumo nel deposito dei rifiuti

Vigili del fuoco al lavoro fino a tarda notte per spegnere un incendio di vaste dimensioni scoppiato poco dopo le 18 di ieri pomeriggio nello stabilimento della Longagnani, azienda di Baggiovara, che gestisce rifiuti industriali. Ancora non si conoscono le cause dell'incendio, che ha prodotto un fitta coltre di fumo, ma si tratta del secondo in poco meno di due mesi nella stessa azienda. Era l'8 febbraio scorso quando alla Longagnani un rogo aveva mandato in fumo 400 tonnellate di rifiuti speciali e imballaggi misti. In quell'occasione partirono i sopralluoghi di Arpae per i controlli ambientali che già nelle settimane a seguire non avevano evidenziato criticità.