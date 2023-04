Gelo, siccità e brinate: la "tempesta perfetta" che distrugge i campi

Frutta e verdura a rischio, quest'anno più che mai. Non bastava l'assenza di piogge e il Po ormai in secca perenne. Le basse temperature di questo inizio di primavera stanno mettendo in difficoltà gli agricoltori, dopo che alcune gemme erano già sbocciate.

Il grido di allarme dei contadini della provincia di Reggio Emilia, nel servizio di Luca Ponzi.