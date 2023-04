L'aquilone per la pace di Pavlo e Gershon, in fuga dall'Ucraina

"Questo aquilone rappresenta l'Ucraina, il cuore dell'Ucraina. Ce l'hanno regalato i colleghi stranieri, perché i nostri sono andati perduti nella guerra". Pavlo Shmulevych ha 32 anni, il suo amico Gershon 19. Al festival degli aquiloni di Cervia, volano in nome dei colleghi rimasti in Ucraina, sotto i bombardamenti, o sparsi per l'Europa come rifugiati. Essere qui, racconta, non gli sembra vero. L'estate scorsa, mentre lavorava a Kershon per l'istituto nazionale di studi strategici, è stato catturato dai russi e tenuto prigioniero per 39 giorni. "Mi hanno torturato con l'elettricità, picchiato fino a fratturarmi le ossa, ci sono state notti in cui pensavo di non uscirne vivo". Grazie all'aiuto internazionale, Pavlo è riuscito a fuggire con gli altri aquilonisti, ora vive in Svizzera con la madre"Far volare l'aquilone ora mi dà una sensazione di libertà che pensavo più non poter più provare. il nostro è un messaggio di pace."

Nel cielo di Cervia, i colori dell'Ucraina si mescolano a quelli di altri 50 paesi. Giappone, Bali, Nuova Zelanda. 250 artisti del vento da tutto il mondo, con le loro culture e tradizioni.

Il servizio di Serena Biondini