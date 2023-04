Gli interventi per rafforzare gli argini montani

In località Muraglione, sull'appennino reggiano al confine con quello modenese, da tempo il fiume Secchia si stava allargato troppo. Acqua ormai a ridosso da un lato al piede della montagna e dall'altro alle, anche se poche, abitazioni adiacenti. Massi enormi, 50000 metri cubi di ghiaia, scavatori e ruspe al lavoro per costringere il fiume a scorrere al centro del letto. A Zenzano, località dell'appennino modenese tra Marano e Savignano, il fiume Panaro scende di quota molto rapidamente. La spinta dell'acqua ha esteso il corso del fiume, che in questo tratto è molto ampio fino agli argini esterni che proteggono il centro abitato. Alle prime piene il rischio di tracimazione sarebbe stato molto elevato. Un'azienda del territorio ha creato briglie con gradini alti 12 metri, che rallentano la corsa dell'acqua che così può essere controllata anche quando, come tutti noi speriamo, scorrerà in quantità maggiore.

La protezione civile chiede a queste aziende alta professionalità e tecnologie. La medesima azienda, a pochi km di distanza, ha riportato il corso dello stesso fiume Panaro al suo tragitto originario. Nel tempo si era spostato troppo e stava accumulando l'acqua su un solo versante.

Nel servizio di Nelson Bova, montato da Giuseppe Di Marco, le parole di Erman Bolzoni presidente Consorzio tra costruttori e di Valentina Passini, imprenditrice di Zaccaria Costruzioni