Hypericon, il fiore che unisce un amore berlinese e una scoperta archeologica

La storia d'amore fra due ragazzi italiani, Teresa e Ruben, nella Berlino degli anni ‘90 si intreccia con quella reale della scoperta della tomba del faraone Tutankhamon da parte dell'archeologo Howard Carter, avvenuta un secolo fa.

Ad unire queste due linee narrative è il giallo fiore dell'iperico, trovato sul sarcofago del sovrano egizio e usato da Teresa come rimedio per l'insonnia. Lo stesso fiore dà anche il titolo all'opera: Hypericon, il nuovo graphic novel di Manuele Fior, edito da Coconino, che è stato presentato a Bologna in un dialogo con lo scrittore Paolo Nori.

Fumettista e illustratore tra i più apprezzati a livello internazionale, Fior ha origini romagnole (è nato a Cesena e ha vissuto a Cervia fino all'adolescenza).

Il servizio di Mattia Martini