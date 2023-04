I "Vespri siciliani" in una Palermo che lotta contro la mafia

Una Sicilia oppressa, non dai francesi come nel 1282, ma dalla mafia. Nelle strade di Palermo, a invitare alla rivolta sono i gonfaloni con i ritratti delle vittime della criminalità organizzata. Rilegge così "I Vespri Siciliani" di Verdi la regista palermitana Emma Dante - portando in scena al Comunale Nouveau di Bologna il dolore di un popolo che si fa partecipazione civile. La duchessa Elena, divisa tra l'amore per un uomo che si rivelerà figlio del tiranno e quello per la sua terra ha il volto e la voce del soprano Roberta Mantegna. Alla guida dell'orchestra la direttrice musicale del Comunale - Oksana Lyniv - al debutto in Italia con Verdi. L'allestimento è una coproduzione con i teatri di Napoli, Madrid e Palermo. Proprio in Sicilia è già andato in scena nel 2022 nella versione francese, a 30 anni dalle stragi del 1992.

Nel servizio di Francesca Romanelli, montato da Marco Sermenghi, le interviste al soprano Roberta Mantegna e alla direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna Oksana Lyniv.