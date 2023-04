Il lockdown, ma anche gli schermi: aumentano i "parlatori tardivi"

Le restrizioni dei lockdown. Educatori e maestre con le mascherine, almeno fino all'anno scorso. Ma anche l'uso eccessivo - e precoce - di schermi come cellulari e tablet. Sono diversi i fattori che spingono l'aumento dei bambini descritti come "parlatori tardivi" e che vengono seguiti dai servizi di logopedia dell'Ausl di bologna. Si tratta di piccoli che intorno ai 2-3 anni manifestano un ritardo nell'acquisizione del linguaggio. Pronunciano poche parole, articolano male i suoni. Nella gran parte dei casi i problemi si risolvono in poco tempo. Aiutarli significa anche evitare frustrazioni e prevenire disturbi peggiori.

Le richieste di valutazioni sono alte anche nel settore privato: in città alcuni studi di logopedia hanno liste di attesa di mesi.

Per evitare interventi medici nella prima infanzia, l'Ausl sotto le torri ha messo in campo il progetto "Oltre il libro". Si lavora sui genitori dando loro consigli su come stimolare i bimbi, soprattutto con letture animate e aperte alle esplorazioni verbali.

Chi ha partecipato ha visto progressi rapidi, in poco tempo.

Nel servizio di Sara Scheggia (montaggio Matteo Corti) le interviste a Simona Chiodo, Direttrice Neuropsichiatria infantile e adolescenza Ausl Bologna, Carmen Beraldi, logopedista NPIA Ausl Bologna e due mamme che hanno partecipato al progetto.