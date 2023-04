"Il mio angolo distrutto", il dolore del pittore Casile dopo i danni per l'allagamento

E' stata la brutta sorpresa di Pasqua per Demetrio Casile quando ha scoperto che lo studio d'arte era in parte distrutto. Nel palazzo di via Belle Arti a Bologna, dove l'artista, regista e docente lavora, si è allagato un appartamento del secondo piano. L'acqua è filtrata, facendo crollare il controsoffitto.Una pioggia di detriti ha danneggiato l'archivio. Persi 21 acquerelli, pronti per andare in galleria a Los Angeles.

Una carriera tra romanzi, cinema e pittura. Casile ha scritto e sceneggiato "Un ragazzo di Calabria" diretto da Comencini con Volonté e Abatantuono. Con “Shocking marriage” ha raccolto premi nei festival del cinema di tutto il mondo. Dalla sua produzione torna alla mente il film "Melina con Rabbia e con Sapere", una fiaba sul coraggio che serve per realizzare i propri sogni.

Nel servizio l'intervista di Giorgio Maria Leone, con il montaggio di Diego Gualandi