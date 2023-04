In piazza per chiedere di ripensare la sanità regionale

Manifestazione a bologna della Federazione Italiana Autonomie locali e Sanità, una delle sigle che rappresenta il comparto medico e paramedico. Solo un mese fa l'accordo con la regione che concedeva 16 milioni di euro per l'integrazione economica dei professionisti della sanità, oggi però tornano in piazza per chiedere di ripensare al comparto sanitario regionale che soffre della carenza di personale, problema che si ripercuote su tutto il sistema, dai turni di lavoro alle liste d'attesa. Tra i motivi della protesta anche l'annunciata riorganizzazione dell'emergenza, dal pronto soccorso alla gestione dei codici bianchi e verdi.

Nel servizio, le parole di Alfredo Sepe, segretario FIALS Emilia Romagna.