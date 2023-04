Inclusività a scuola, per Karim non vedente dalla nascita

Una grande passione per il nuoto, quella di Karim, fin da quando era bambino coi primi corsi in piscina. Non vedente dalla nascita, ha un palmares impressionante, ha vinto 20 titoli italiani assoluti, è campione europeo nel dorso, sue le migliori prestazioni mondiali sempre nel dorso. Ed ora si sta allenando per le paralimpiadi di Parigi. Karim frequenta l'istituto superiore Majorana di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. E per lui i suoi compagni hanno messo a punto dei progetti - che hanno anche vinto dei premi.

Uno per muoversi meglio in vasca, l'altro, attraverso modelli e stampe 3d, con sensori e pulsanti, sempre nell'ottica dell'inclusività, aiuta ad approfondire il tema della piazza, scoprendone la bellezza e la storia. Progetto che coinvolge varie discipline - materie letterarie, storia dell'arte, scienze, tecnologie informatiche ed elettroniche - e i diversi indirizzi dell'istituto Maiorana.

Nel servizio di Anna Maria Cremonini, montato da Matteo Cotugno, le interviste a Karim Gouda Said Hessan, al professore Roberto Cabras docente di sistemi automatici Istituto Majorana, alla professoressa Cherubina Modaffari docente storia dell'arte Istituto Majorana e a Costanza Florio collaboratrice dirigente scolastico Istituto Majorana.