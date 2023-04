"La Ducati è ripartita da protagonista"

La gioia di Marco Bezzecchi che sull'acqua vola e conquista la sua prima vittoria in MotoGP con la Ducati VR46. La delusione del campione in carica pecco Bagnaia, che sul bagnato inciampa e commette un passo falso.

Lucia Voltan ha intervistato l'Ad della Ducati Claudio Domenicali, per fare il punto sulle prossime sfide per la “rossa”.



La Ducati raccoglie ancora consensi per la passata stagione. Per il grande evento conclusivo, la festa di piazza coi campioni, all'azienda di Borgo Panigale va il premio di ambasciatrice di Bologna nel mondo.



Il servizio, montato da Angelo Gorizzizzo.