La guerra dagli occhi di un ristoratore bolognese

Roberto Armaroli è un ristoratore bolognese che da vent'anni vive a Odessa, in Ucraina. Quando è scoppiata la guerra, lui ha deciso di non abbandonare la sua città adottiva, e ha continuato a vivere e lavorare qui per tutta la durata del conflitto. A un anno di distanza può stilare quello che è un bilancio della guerra dalla soggettiva di un expat in una terra martoriata. Chi vive a Odessa, come Armaroli, ha una percezione della situazione diversa rispetto ad altre aree del paese che ancora vivono la quotidianità dei bombardamenti.



L'intervista nel servizio di Samuela Amadori, montato da Diego Gualandi