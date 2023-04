La magia dell'inclusione, a scuola e nella vita

L'inclusione non è una magia. Ma l'arte della magia, grazie a trucchi e illusioni, può aiutare a raggiungere l'obiettivo dell'inclusione, come dimostra l'esperienza di Giliana Flore, in arte Magica Gilly, 27enne riminese con sindrome di down che da oltre dieci anni sale sul palco come illusionista. E ha anche pubblicato un libro in cui spiega 50 trucchi di magia.



Magica Gilly è stata ospite all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, per un progetto promosso dall'associazione Solechegioca e da Allermagia, scuola di magia inclusiva "senza barriere".

E sono lezioni speciali, quelle del mago Mirco Menegatti, che tiene un laboratorio di mattina, una volta a settimana, per un gruppo di studenti con disabilità, disturbi dell'apprendimento o bisogni educativi speciali. Al loro fianco alcuni compagni "tutor", che frequentano anche lezioni supplementari, di pomeriggio.

Al Salvemini, su 1500 studenti, quasi 300 si trovano in una situazione di svantaggio, tra invalidità certificate o difficoltà di vario tipo negli studi. E il laboratorio di magia è solo una delle tante iniziative promosse per l'inclusione.

Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Matteo Cotugno), le interviste a “Magica Gilly”, ad alcuni ragazzi che partecipano al progetto e a Maria Ghiddi, vice preside dell'Istituto Salvemini.