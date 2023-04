La riparazione dell'argine a Lido di Volano

Il 22 e 23 novembre scorso la rottura di un argine nel Ferrarese, a Lido di Volano provocò una alluvione che invase in poco tempo la pineta e le vicine abitazioni. In questi casi non si può perdere tempo. Serve quella somma urgenza che nel gergo della Protezione Civile significa incaricare immediatamente un'azienda specializzata con le più moderne tecnologie per tappare la falla. Con la riparazione dell'argine però non si è concluso il lavoro della Protezione Civile e dell'azienda che l'ente pubblico ha incaricato.

I dettagli nel servizio di Nelson Bova, montato da Luca Fabbri, con l'intervista a Serafino Scarlato direttore Tecnico CIB SRL.