La scuola nel bosco che farà rinascere Villa Aldini

Tornerà agli antichi splendori Villa Aldini, costruita in epoca napoleonica sul colle dell'Osservanza, che Pier Paolo Pasolini scelse come location del film "Salò". I lavori di riqualificazione riguarderanno l'intero complesso che comprende la rotonda della Madonna del Monte - chiesa romanica del XII secolo - e l'ex casa del mutilato, restrostante alla villa. 6 milioni di euro l'importo iniziale finanziato dai fondi del PNRR.



I lavori inizieranno in autunno con la ristrutturazione dell'ex casa del mutilato che diventerà una scuola nel bosco con tre sezioni per l'infanzia e laboratori per l'educazione ambientale. La riqualificazione dovrà essere ultimata entro il primo semestre del 2026 e renderà il complesso di Villa Aldini un polo educativo e culturale, sede di eventi e attività artistiche. Alla stesura del progetto hanno contribuito le indicazioni provenienti da associazioni e cittadinanza, raccolte attraverso un questionario on-line.

Nel servizio di Francesca Turi (montaggio Claudio Franceschini) le interviste a Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria Ministero della Cultura, e al sindaco di Bologna Matteo Lepore.