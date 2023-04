"Il nostro amore vince sul male", il messaggio di Pasqua dell'arcivescovo Zuppi

Le parole dell'arcivescovo di Bologna, presidente della Cei, cardinal Zuppi.

“La Pasqua è la vita che cambia. Che ritrova se stessa. La speranza, la luce, il sepolcro che viene aperto. Ci guardiamo intorno e troviamo tanta sofferenza, tanta morte, tanto Venerdì Santo. Troviamo quel tragico infermo che sono le guerre…poi il Venerdì Santo di chi muore per la speranza, i tanti che non arrivano là dove con tutti i sacrifici hanno desiderato. Ma anche quei tanti Venerdì Santo, tutti nostri, che ci scontriamo con la forza del male che ci porta via una persona cara, lo abbiamo visto nella pandemia del Covid. Ma c'è la Pasqua. La Pasqua non è evitare il Venerdì Santo. La Pasqua è affrontare con amore il Venerdì Santo fino alla fine. Ed è questa la via che Gesù ha scelto ed è quella che ci indica. Non c'è Pasqua salvandosi da soli, evitando i problemi, ma affrontandoli e risolvendo i problemi. Questa è la grande sfida per tutti quanti noi. Per i cristiani, ma anche per tutti. La Pasqua è il Venerdì Santo che viene sconfitto”.