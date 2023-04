L'argine del Tiepido e gli interventi ad alta tecnologia

Di fianco alla via Emilia tra Modena e Bologna scorre un piccolo torrente, il Tiepido. Quando arrivano le piene gli affluenti più grandi lo invadono d'acqua e non può fare altro che tracimare. E' successo l'ultima volta nel dicembre del 2020, quando l'acqua del fiume Panaro sfondò un argine, allagò la bassa modenese, riempì il piccolo torrente e con lui le vicine attività commerciali. Da allora sono iniziati i lavori, con gabbioni metallici, 6 km di pali infissi nel terreno e un portone che all'occorrenza si chiude su una strada provinciale. Non lontano, sempre in località Fossalta, una sperimentazione voluta dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna con il politecnico di Milano e dell'Università di Padova.

Nel servizio di Nelson Bova, montato da Giuseppe Di Marco, le interviste a Francesca Lugli, direttore lavori Protezione, Civile ER Modena e a Sara Stefani, funzionaria Protezione Civile ER.