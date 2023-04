Le negano lo smartworking, va al lavoro a cavallo

13km, da Mensa Matellica, nel Ravennate, fino al centro di Cesena. Tutti percorsi in sella. E' arrivata così - al trotto - all'istituto di credito dove lavora, Tabita Gurioli. Una decisione dettata non soltanto dalla passione per l'equitazione e i cavalli. La sua è stata infatti un'azione dimostrativa dopo il “no” alla possibilità di utilizzare lo smartworking per far fronte a una difficoltà. E così Tabita, che specifica di non voler contestare l'azienda ma la poca flessibilità di chi organizza turni e orari, ha scelto di cavalcare fino al posto di lavoro.

Il servizio di Francesca Romanelli