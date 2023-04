Liberazione, quelle morti di partigiani che aspettano ancora giustizia

La Liberazione di Reggio Emilia avvenne il 23 aprile del 1945. In quelle stesse ore, i nazisti in fuga nelle campagne uccisero sei giovani partigiani. Ora la pronipote di uno di loro chiede giustizia in tribunale. I reati collegati ai crimini di guerra non hanno prescrizione, ma i risarcimenti per parenti ed eredi delle vittime sono molto difficili da ottenere.

Il servizio di Giulia Bondi