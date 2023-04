L'idrovolante si incaglia nel Po in secca

Un idrovolante condotto da un cremonese è ammarato nel tratto piacentino del fiume Po, nel Comune di Villanova sull'Arda al confine fra Emilia e Lombardia. Qui il mezzo si è incagliato perché il pilota non avrebbe tenuto conto della profondità delle acque, in questo periodo molto basse per la scarsità di precipitazioni. L'uomo, illeso, ha poi allertato il 115. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Cremona e Piacenza per metterlo in salvo, prevedendo un recupero del mezzo in un momento successivo. Intervenuti anche i Carabinieri.