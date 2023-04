Marenghi: "Convogliare le risorse dove diventano ricchezze, basta finanziamenti a pioggia"

“Dobbiamo essere in grado di convogliare risorse dove servono e generano ricchezza, senza cedere all'assalto diligenza, questo paese non si può più permettere distribuzione di incentivi a pioggia”, così Alberto Marenghi, vicepresidente di Confindustria intervenuto al “Sustainable Economy Forum” di San Patrignano. Oltre 1000 miliardi di investimenti, questo - secondo Confindustria - l'impatto sull'Italia del Piano europeo di transizione ecologica.

Per il vicepresidente alberto marenghi, un'opportunità ma anche una cifra che spaventa.

Le sue parole nel servizio di Serena Biondini, che ha intervistato anche Letizia Moratti, co-fondatrice della Fondazione San Patrignano