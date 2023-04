Maxifrode fiscale da 30 milioni di euro, 87 indagati

Una frode fiscale da 30 milioni, messa a punto con l'utilizzo di scritture false, 87 persone indagate, il sequestro di disponibilità finanziarie e beni per circa 11,5 milioni, 34 perquisizioni personali e locali. Questo il bilancio dell'operazione “Consequence”, in corso in Emilia-Romagna, Lombardia, Calabria, Sicilia, Trentino Alto-Adige, Toscana, Liguria, Basilicata, Lazio, Veneto e Campania che vede impegnati oltre cento militari della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Nel servizio di Luca Ponzi le interviste al Colonello Filippo Ivan Bixio della Guardia di Finanza di Reggio Emilia e a Calogero Gaetano Paci Procuratore di Reggio Emilia.