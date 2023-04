Mir, nuove frontiere della tecnologia. "Ma una discoteca su tre non ha riaperto"

6 padiglioni per oltre 17mila metri quadrati: è il Mir nella fiera di Rimini, l'evento dedicato alle tecnologie per gli spettacoli dal vivo. Un settore tornato ai numeri pre pandemia con 54 miliardi di indotto.

Non solo concerti, anche locali e sale da ballo. “Ma delle 3mila discoteche che hanno chiuso con il COvid - fa sapere il presidente nazionale Silb Maurizio Pasca - circa un migliaio non ha più riaperto”.

Laser, fumi, fiamme e nuove tecnologie in 3D. Oggi i macchinari possono intervenire in post produzione controllando fino a più di 200 canali: un progresso che non si ferma, dunque.

Il servizio è di Paolo Pini