Rifiuti nel cantiere del parco marittimo, il sindaco: "E' anche materiale emerso durante i lavori"

Nei giorni scorsi, con i nostri servizi, vi avevamo mostrato i rifiuti di plastica e laterizi rotti in mezzo al materiale utilizzato per rifare il fondo dei vialetti che da via Colombo portano alla spiaggia di Punta Marina, sul litorale ravennate, nel cantiere del parco marittimo. Sulla vicenda interviene ora anche il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale: “Sono in corso analisi - dice - ma si tratta anche di resti emersi durante i lavori già presenti nel terreno”.

Il servizio di Samuele Amadori