In tanti hanno scelto come meta la riviera romagnola per il ponte del 25 aprile.

A Rimini occupato quasi l'80% delle camere. Numeri positivi anche quelli delle prenotazioni per l'estate, con il ritorno degli stranieri, in particolare di tedeschi, svizzeri e austriaci.

Nel servizio di Serena Biondini l'intervista ad Antonio Carasso, presidente "Promozione alberghiera"