Preoccupazione per la sanità, l'allarme di Bonaccini

Lancia un grido d'allarme sul fronte sanitario Stefano Bonaccini. Il presidente sollecita ancora una volta il governo a erogare i fondi del Pnrr che la regione attende per la sanità. Nel solo 2022 sono stati spesi 250 milioni in più a causa del Covid, dei rincari energetici e perché l'Emilia-Romagna ha più luoghi di cura e case della salute delle altre regioni. L'appello del governatore in occasione della presentazione del libro "Uniti contro il cancro", che l'assessorato alla salute ha promosso per far conoscere al cittadino la nuova rete oncologica ed ematologica. Un nuovo modello che ha l'obiettivo di organizzare al meglio sul territorio la presa in carico del malato di tumore dalla diagnosi alla guarigione.

