Primi tuffi al mare (ma il caldo non è arrivato)

Oltre mille gli alberghi aperti in Riviera per le feste di Pasqua. 315mila presenze, le stime dell'osservatorio turistico regionale.

Moltissimi gli italiani, ma anche gli stranieri, arrivati per i tornei internazionali di frisbee, calcio o beach volley. O per una vacanza made in Italy.

Nonostante temperature ancora fresche, c'è anche chi si è tuffato in mare.

Con Serena Biondini siamo stati a Rimini.