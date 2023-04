Processo Saman, il padre in collegamento nell'udienza del 12 maggio

Si collegherà nell'udienza del prossimo 12 maggio, dal Pakistan, Shabbar Abbas per prendere parte al processo - in corso a Reggio Emilia - in cui è accusato (insieme ad altri familiari) dell'omicidio della figlio 18enne Saman, che aveva rifiutato un matrimonio combinato. Oggi (21 aprile) in aula il maggiore dei Carabinieri, che ha guidato le indagini, ha raccontato che lo zio della giovane e i due cugini, nel pomeriggio prima del delitto, hanno compiuto lo stesso percorso tra le serre proprio dove Saman è stata vista l'ultima volta. Nel pomeriggio sopralluogo a Novellara della corte

Il servizio di Luca Ponzi