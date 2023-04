Saman, i giudici sui luoghi dell'omicidio

Il processo per il delitto di Saman Abbas, questo pomeriggio (21 aprile), si è trasferito sui luoghi teatro dell'omicidio. Gli imputati, lo zio Danish Hasnain e i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, sono stati portati, uno alla volta, all'interno della casa in cui vivevano in via Canale a Novellara, nella Bassa Reggiana. Nello stesso edificio, molto degradato, sono poi entrati i giudici della Corte d'Assise di Reggio Emilia e gli avvocati. La richiesta è stata fatta dagli stessi difensori presenti al processo, per "verificare sensorialmente lo stato dei luoghi, in tante prospettive, visto che ci sono versioni dei vari protagonisti molto differenti tra loro. Solo un sopralluogo poteva far riscontrare esattamente la veridicità di quanto detto", ha detto l'avvocato di Danish Hasnain, Liborio Cataliotti. Soltanto i giudici e gli avvocati, poi, si sono spostati nell'abitazione degli Abbas e nel rudere poco distante, in cui il corpo della 18enne uccisa fra il 30 aprile e il primo maggio 2021 è stato ritrovato nel novembre 2022. La buca da cui il corpo è stato estratto ora è stata coperta di ghiaia. La prossima udienza è fissata per il 12 maggio.

Il servizio di Luca Ponzi