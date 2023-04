Battendo in finale il Torino per 2-1, il Sassuolo under 19 si conferma campione al torneo di Viareggio dopo la vittoria dell'anno scorso.

Entrambe le reti dei neroverdi, una per tempo, sono arrivate con colpi di testa su calcio d'angolo.

Nel servizio di Giacomo Capuano l'intervista all'allenatore dei giovani emiliani Francesco Pedone