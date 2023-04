A Piacenza lo sciopero dei facchini dipendenti di una cooperativa che opera in appalto all'hub Ikea. I lavoratori lamentano periodi di malattia non pagati per intero e retribuzioni troppo basse. La mobilitazione organizzata da Usb.

Nel servizio di Antonio Boschi l'intervista a Roberto Montanari dell'Usb di Piacenza