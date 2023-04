Sole e gelo, almeno fino a venerdì

Questa volta non diamo la colpa alla Siberia perché il vento freddo che ci sta facendo battere i denti fuori stagione ormai da diverso tempo arriva dalla Finlandia. E nelle prossime ore è previsto l'arrivo di un nuovo nucleo instabile dal Nord Europa associato ad aria artica. Ancora per un paio di giorni le temperature minime potranno andare addirittura sotto lo zero nelle aree di pianura e nelle campagne, con il rischio di gelate.



Le minime saranno di qualche grado superiori nei centri urbani e sulla costa. Il periodo di Pasqua sembra dunque più invernale di quanto non lo sia stato lo scorso Natale, anche se le temperature dovrebbero ricominciare a salire in modo sensibile nel fine settimana.

Di precipitazioni invece neanche l'ombra, se non qualche sporadica pioggia, quindi l'allarme siccità non sembra destinato ad attenuarsi.



Il servizio di Nicola Zanarini (montaggio Claudio Franceschini) con l'intervista al metereologo Alessandro Donati di Arpae.