Sul portocanale di Cesenatico la "panchina di Dora"

Una panchina per ricordare Dora Giunchi, per 32 anni presenza costante sul porto canale di Cesenatico. Finché una malattia, lo scorso anno, se l'è portata via prematuramente. Dora gestiva la tabaccheria di via Moretti, vicino al ponte che collega Ponente e Levante. Il tempo dietro al banco, ma soprattutto quello davanti al negozio, seduta su quella panchina, a parlare con amici e passanti.

La panchina è dunque un simbolo, che parenti e amici di Dora hanno chiesto al Comune di decorare. Ma in breve è diventata un'attrazione, e ora in tanti chiedono che diventi un'installazione permanente. Una raccolta di firme, in pochi giorni, ha ottenuto centinaia di sottoscrizioni.

Il servizio di Francesco Rossi con le voci del marito di Dora, Gaetano Maricchiolo, della mamma Gloria Ori e di quanti l'hanno conosciuta.