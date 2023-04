Tragedia del silos, la Procura indaga per omicidio colposo plurimo

Troppo dolore per poter parlare, i parenti dei tre fratelli morti sotto il silos di mangime sono fuori dall'azienda di Bertinoro dove è avvenuta la tragedia.

Stanno andando a prendere il papà dei ragazzi, in arrivo dal Marocco. Omicidio colposo plurimo il reato ipotizzato dalla Procura. Oggi (sabato 8 aprile) un nuovo sopralluogo, per accertare eventuali responsabilità. La ricostruzione ormai è chiara: Fatima, la sorella 18enne, si esercitava alla guida dell'auto di uno zio con il foglio rosa. A bordo anche Osama, 13anni, e la piccola Marva, 9. Quando l'auto ha toccato la base del silos, sono stati schiacciati da 15 tonnellate di mangime. Risparmiata dal fato un'altra sorella di 15 anni, a casa con la mamma. Meldola, il paese dove vivono, si stringe attorno alla famiglia

Nel servizio di Serena Biondini le parole del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci.