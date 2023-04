Treno travolge un'auto. Tragedia sfiorata

Vigili del fuoco al lavoro e circolazione ferroviaria interrotta a Crespellano, nel Bolognese dove un treno regionale ha investito un'auto ferma sui binari ad un passaggio a livello, lungo la linea Bologna-Casalecchio-Vignola.

I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno comunicato che gli occupanti dell'auto erano già scesi al momento dello scontro e quindi non sono rimasti feriti, così come non risultano feriti tra i passeggeri del convoglio.