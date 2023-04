Trovavano lavoratori a basso costo e irregolari, sequestrati 4 milioni di euro

Per fornire manodopera ad aziende del settore della lavorazione delle carni, a tariffe inferiori al prezzo di mercato, avevano messo in piedi un sistema che si basava su appalti simulati, fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento dell'Iva.

Sono le accuse principali che la Procura di Modena contesta a undici imprenditori e a un consulente fiscale.



Al centro dell'inchiesta un prestanome di origini cingalesi. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza era l'amministratore di fatto di una serie di imprese, che si muovevano da anni, senza autorizzazione come fossero uffici di collocamento. Dal 2016 al 2021 avrebbero raccolto le candidature e smistato centinaia di lavoratori stranieri e italiani - impiegati con mansioni non specializzate in aziende operanti principalmente nel distretto modenese, ma anche in provincia di Bologna.

I profitti irregolari sono stati quantificati in oltre 4 milioni di euro, il valore delle imposte evase. La somma è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle che hanno eseguito un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari. Agli accertamenti hanno collaborato Inps e l'Ispettorato del lavoro.

Il servizio di Pasquale Notargiacomo (montaggio Tommaso Tardi).