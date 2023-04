Un "gioco" per imparare i verbi divertendosi, il torneo tra 250 ragazzi

Un gioco per imparare a coniugare correttamente i verbi, in questa “disciplina” si sono sfidati in Sala Borsa a Bologna circa 250 studenti delle scuole di città e provincia.

Nel servizio di Federica Burbatti, montato da Andrea Neri, le interviste a Matilde Lanzi professoressa delle Scuola Media Malpighi, a Elena Ugolini rettrice della Scuola Malpighi e a Stefano Versari dell'Ufficio scolastico regionale.