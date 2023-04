Un viaggio tra i "mostri" delle leggende giapponesi

Mostri, creature sovrannaturali, spettri. Muta-forma dall'aspetto animalesco o fantasmi in cerca di vendetta dopo una morte sanguinosa. Sono gli "Yokai" che popolano le leggende giapponesi - divenendo ispirazione per gli artisti. Ne celebra il fascino la mostra omonima a Palazzo Pallavicini a Bologna, in oltre 200 opere del XVIII e XIX secolo. Non solo le preziose xilografie di grandissimi nomi come Hokusai e Hiroshige, ma anche tanti oggetti preziosi.

Presenze spaventose o benevole, questi "mostri" sono gli antenati dei protagonisti dell'animazione contemporanea - dai Pokemon ai robot, alle creature di Myazaki. Un mondo variegato in cui le sirene non incantano i naviganti per ucciderli ma ne sono preda - un pasto che può regalare l'eterna giovinezza o una morte atroce. Per lo spettatore anche un percorso immersivo che ricrea il rituale delle 100 candele, con cui si testava il coraggio dei Samurai - riuniti a raccontarsi leggende spaventose. La mostra è visitabile fino al 23 luglio.

Nel servizio di Francesca Romanelli, montato da Matteo Cotugno, le parole del curatore della mostra, Paolo Linetti.