Una casa per sei disabili, per una nuova vita in autonomia

Un bell'appartamento, nella periferia di Bologna. Tutto nuovo e arredato, eppure a prima vista normale.

A renderlo speciale sono i futuri coinquilini: sei uomini, di età dai 34 ai 52 anni, tutti con disabilità cognitiva, ma pronti ad affrontare una vita in autonomia. Un traguardo reso possibile dalla Fondazione "Dopo di noi", che da 20 anni prepara piccoli gruppi di persone disabili al futuro, al "dopo", quando chi si occupa di loro non ci sarà più. Tra città e provincia, ci sono altri sette alloggi di questo sistema residenziale diffuso in cui abitano una ventina di persone.

Per quest'ultimo appartamento inaugurato in via Di Vincenzo, zona Bolognina, di proprietà di Acer, il nome è "Sei a casa". Ed è un approdo anche per i loro cari.



Il servizio di Roberta Castellano, montaggio di Andrea Neri.