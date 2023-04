Vagone deragliato, situazione complessa ma in miglioramento

Giornata difficile per chi viaggia in treno, a seguito dell'incidente ferroviario del treno merci deragliato questa notte (20 aprile) vicino Firenze, che ha bloccato la circolazione dei treni sulla tratta verso Bologna. Non ci sono stati feriti, ma decine le linee cancellate e forti ritardi e disagi.

Ora la situazione sta lentamente tornando alla normalità con la ripartenza dei treni al alta velocità. Prosegue l'intervento di ripristino dei tecnici di RFI

per garantire la piena operatività anche della linea convenzionale Firenze-Bologna, ancora interrotta, dove transitano i treni regionali, Intercity e merci. Anche Trenitalia si è subito attivata riprogrammando l'offerta dei collegamenti regionali e a lunga percorrenza attivando, laddove possibile, un servizio sostitutivo con autobus.

Gli ultimi aggiornamenti dal nostro tg con Roberta Castellano dalla stazione di Bologna e Andrea Marotta da Firenze.