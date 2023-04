La Carovana della pace torna a casa, si punta a una missione in Russia

La carovana della pace di "Stop the war now" è tornata in Italia, dopo una missione che ha toccato varie città dell'Ucraina. 150 persone su una ventina di mezzi hanno attraversato l'Europa, passato il confine con la Moldavia per raggiungere Odessa, Mykolayev, Kersom.

A capo della delegazione di pace c'era la Papa Giovanni XXIII di Rimini, che ha coordinato lo sforzo dei volontari, partiti da tutta Italia con oltre 20 tonnellate di aiuti.

La tappa di Odessa ha fatto arrivare all'ospedale i generatori di corrente - l'emergenza energetica è il problema principale per la città che non ha visto direttamente il fronte, ma che in questo anno ha sofferto di molte privazioni.

A seguire nel suo viaggio la Carovana anche l'inviato Samuele Amadori. Nel suo servizio, l'intervista a Gianpiero Cofano, segretario generale della Papa Giovanni XXIII.