Autismo, "socializzare si può, anzi si deve". E l'aiuto arriva dai compagni

Oggi, domenica 2 aprile, è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, istituita dalle Nazioni Unite.

A Bologna l'associazione di genitori Angsa ha avviato un progetto in due scuole superiori per sensibilizzare gli studenti che, in alcuni casi, saranno coinvolti in prima persona per aiutare i compagni con disturbi dello spettro autistico.

Il servizio è di Nelson Bova con montaggio di Matteo Cotugno