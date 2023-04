Grandine sulla pianura; per tutto lunedì allerta meteo

Una copiosa grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio di domenica 2 aprile nella zona tra il bolognese e il ravennate.

Chicchi grandi come noci, hanno imbiancato subito dopo pranzo i lati delle strade e i campi della pianura. Danni alle auto e alle colture, anche se l'assenza di vento ha evitato conseguenze peggiori, raccontano i testimoni. Forti temporali hanno colpito anche le zone di Lugo e Massa Lombarda.

Ma la condizione è destinata a mutare come sottolinea l'allerta meteo della regione Emilia-Romagna per vento sulle province di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini dalla mezzanotte per 24 ore.

Previsti venti nord-orientali di burrasca moderata (62-74 Km/h) o forte (75-88 km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, su tutto il crinale appenninico e sull’intero settore centro-orientale della regione. Inoltre si prevede mare agitato al largo e condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, scrive Arpae.

In particolare colpite le zone dell'imolese, con località come Sant'Agata sul Santerno, da cui pubblichiamo il video di Massimo Capucci.