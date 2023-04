Silk-Faw, in aula i creditori. Tanti nomi illustri: da Dallara a Nomisma

Ci sono anche Nomisma, la società bolognese di consulenza aziendale e ricerche di mercato, e grandi nomi dell'industria automobilistica italiana come Italdesign Giugiaro di Torino e Dallara di Varano Melegari nel Parmense fra i creditori della Silk Faw, l'associazione di imprese sino-americana che doveva impiantare nel Reggiano il suo primo stabilimento di produzione di auto sportive elettriche di lusso. Il nascente marchio invece non è mai partito, nonostante gli annunci ufficiali e il sostegno degli enti locali. Tuttavia Silk Faw ha presentato al tribunale di Reggio Emilia istanza di composizione dello stato di crisi, chiedendo tempo per attuare un piano di risanamento aziendale prima di pagare i creditori. I debiti ammontano a 19 milioni di euro, mentre i decreti ingiuntivi dei fornitori valgono 16 milioni e mezzo. Il giudice ha concesso a Silk Faw alcuni giorni per presentare altra documentazione. La Regione aveva invece stanziato un contributo di 4,5 milioni, che non è stato mai erogato perché l'azienda, in difficoltà, vi aveva rinunciato, come ha spiegato l'assessore alle attività produttive Vincenzo Colla, rispondendo in assemblea regionale a una interrogazione della consigliera di Forza Italia Valentina Castaldini. Per la Regione, ha concluso Colla, non ci sono le condizioni per una richiesta di danni.

Il servizio di Francesco Satta, montato da Emanuele Righi