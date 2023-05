In viaggio sulle linee ferroviarie colpite dall'alluvione

Stazione di Castel Bolognese, dodici giorni dopo l'alluvione. Da ieri un treno aggiuntivo fa avanti e indietro da Lugo: 32 corse al giorno, tra le 6:30 e le 22

per alleviare i disagi dei pendolari tra Bologna, Ravenna e Faenza.

Il 3 maggio l'acqua del Lamone ha travolto la ferrovia a Bagnacavallo, causando danni per 2 milioni e mezzo di euro. Sulla linea Lugo - Russi, da due settimane non passano treni e per ripristinarla ce ne vorranno almeno altrettante. Trenitalia ha messo a disposizione una decina di autobus sostitutivi

ma la carenza di mezzi e le condizioni delle strade hanno creato diversi problemi.

Siamo andati a vedere la situazione con Serena Biondini