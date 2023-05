21 comuni al voto in Emilia Romagna

Sono 21 i Comuni che, da domenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15), sono chiamati, in Emilia-Romagna, a rinnovare sindaci e consigli comunali. La tornata elettorale non coinvolge città capoluogo di provincia. Votano, in tutto 91.427 elettori, poco più del 2% di quelli dell'intero territorio regionale. Due sono i Comuni con più di 15mila abitanti, ovvero quelli dove, nel caso nessun candidato dovesse raggiungere il 50% dei voti al primo turno, sarà necessario il ballottaggio che si svolgerebbe domenica 28 e lunedì 29. Si tratta di Correggio (Reggio Emilia) e Salsomaggiore Terme (Parma).

A Correggio si vota anticipatamente per l'elezione della sindaca uscente Ilenia Malavasi alla Camera. Il Pd candida per la sua successione Fabio Testi, assessore uscente, nonché figlio di Renzo, storico sindaco di Correggio, sostenuto anche da tre liste civiche. Il centrodestra, con una lista unica con i vari simboli delle forze politiche punta su Simone Mora. Il Movimento 5 Stelle, alleato con Rifondazione comunista sostiene Giancarlo Setti. Completa il quadro Roberto Cesi, di Rinascimento Correggio. Quattro candidati anche a Salsomaggiore, dove il sindaco Filippo Fritelli (Pd) ha concluso i suoi due mandati e quindi non è ricandidabile. Pd e M5s si sono alleati in appoggio ad Alessandro Bernazzoli. Due candidati sindaci (Marco Trevisan e Stefano Compiani, sostenuti da liste civiche) hanno fatto parte della maggioranza che ha governato il Comune negli ultimi anni. Il centrodestra invece si presenta compatto, con quattro liste a sostegno di Luca Musile Tanzi. Negli altri 19 Comuni si vota invece con il turno unico. Non ci sarà ballottaggio e il candidato che avrà preso più voti sarà proclamato sindaco.

Oltre a Correggio e Salsomaggiore, i Comuni nei quali si vota sono: Alta Val Tidone, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Corte Brugnatella (Piacenza), Solignano, Soragna (Parma), Brescello, Castelnovo Sotto, San Polo d'Enza (Reggio Emilia), Camposanto, Guiglia, Polinago, Serramazzoni (Modena), Camugnano, Castel d'Aiano (Bologna), Galeata, Sarsina (Forlì-Cesena), Bagnara di Romagna (Ravenna) e Gemmano (Rimini).